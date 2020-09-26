Известная модель Кайли Дженнер показала себя, порадовав армию фанатов

На фото Кайли позировала в платье с корсетной частью и без белья. Звезда волосы оставила распущенными, а образ дополнила босоножками. Модель прошлась по улице, эффектно показываясь перед камерой. На других снимках красотка уже была у черного автомобиля. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

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2017 🔥🔥 📸: @splashnews @kyliejenner

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"2017", - подписал администратор фото, намекая на дату сьемки.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии: 

"Не могу сказать, как сильно я ее люблю", "Барби", "Боже мой, какая ты красивая! Ты красотка! Просто чтобы увидеть, какая ты красивая, скачай приложение инстаграм ... поцелуи", "Даюм, она в порядке !!", "Кайли всегда красивая", "Красивый. Проще красивее !!!", "Я люблю тебя ты мой самый большой поклонник", "Один из моих самых любимых образов", "Красиво и идеально".

Сообщалось, что известная модель Кайли Дженнер показала стильный образ в черном мини-платье из кожи.

На одних из эффектных фото знаменитость продемонстрировала во всей красе достоинства фигуры и подчеркнула она их черным мини платьем. Кожаный наряд не только придал дерзости образу. 

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