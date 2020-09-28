Известная модель Кайли Дженнер показала роскошный образ в оранжевом мини-платье
Кайли подбирает наряды с акцентом на пышные бедра и грудь, ведь после рождения ребенка она целый год приходила в форму и активно занималась похудением. Теперь девушка подчеркивает преображение стильными нарядами, оголяющими пикантные части тела. К примеру, полупрозрачный наряд с эффектом чешуи выгодно подчеркнул фигуру модели.
Так, Кайли надела коротенькое платье ярко-оранжевого оттенка со змеиным принтом, которое продемонстрировало сразу все прелести Кайли. Девушка подчеркнула сразу и пышную грудь, и тонкую талию, и даже выразительный прогиб в спине, стройные ноги. Дополнили образ Кайли яркий макияж, аккуратная укладка длинных темных локонов и украшения.
«Как получить такой эффект глаз?», «Побег из обыденного 🧡🔥🦊», «Копаем линию «уйти от обыденного», «Не бойтесь показать лишнее», «Это платье безумное,» «Искал картинку, на которой только вы можете найти этот драгоценный камень», «Кукла, а так можно было? 🧿», «абсолютно потрясающе 🔥🔥🔥» «Ты ненастоящая.. Конечно, ты не с этой планеты», «Это просто бомба!».
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Мы также писали, что в Инстаграме звезды все чаще мелькают рекламные фото, но ее снимки, на которых модель подчеркивает достоинства, продолжают бурно обсуждать. После рождения дочери Кайли худела целый год, пытаясь привести фигуру в порядок, поэтому ее фигура не оставляет равнодушными никого.
На одном из своих фото Дженнер примерила оранжевые джинсы с заниженной талией и аппликацией, а вместо верха надела бра. Образ в стиле 00-х получился очень смелым и эффектным, поэтому пользователи сети написали сотни комментариев.
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