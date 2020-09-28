Американская модель Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой, нарядившись в тесный купальник

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Седьмой день осень», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованном снимке Дженнер позирует сидя в тесном купальнике, которое едва выдерживает ее внушительные формы. Сама красотка при этом элегантно заглядывает в кадры.

«Королевский размер», «боже, ты ослепительна», «вот это крошка. Фигура - просто конфетка», «выглядишь симпатично», «словно из моих снов сбежала», «ты прекрасна, крошка», «королева Кайли», «ты роскошна, до безобразия», - пишут ее поклонники.

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На фото Кайли показалась в черном корсете, который частично был из веревочек, которые зашнурованы. Волосы Дженнер оставила распущенными, а образ дополнила ярким макияжем. Модель отвела взгляд от объектива камеры, а на первом фото смотрела прямо на фотографа.

Фанаты поставили почти 130 лайков и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "горячая штучка, обожаю всем сердцем".

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