Известная модель Кайли Дженнер показала роскошный образ в персиковом мини
Девушка является одной из самых богатых и популярных моделей, причем Кайли также не останавливается на достигнутых вершинах и намерена покорить музыкальную индустрию и уже задумалась о создании первого клипа с песней в своем исполнении. Пока данную тему обсуждают в сети, девушка также подогрела интерес к собственной персоне.
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Кайли поделилась кадрами в новом образе, после чего ролики и снимки разлетелись по сети Инстаграм. На фан-аккаунтах ролик, в котором звезда поправляет бюст перед эпичным появлением, собрал множество просмотров, поэтому его продолжают везде публиковать.
Так, девушка позировала в персиковом платье от Versace, которое полностью расшитое камнями и идеально обтягивает ее тело. Образ Дженнер завершают изысканные украшения, маникюр в тон наряду, макияж с выразительными глазами и чувственными губами.
Ранее известная модель Кайли Дженнер показала себя и рассказала о регистрации.
На кадрах Кайли позирует в цветочном купальнике, который еле вместил пышный бюст красотки. Модель соблазнительно выгнулась а волосы оставила распущенными. Дженнер показалась на кровати, закрыв глаза от удовольствия. Фото вышло эффектным и соблазнительным, ведь Кайли пыталась максимально привлечь внимание.
"Вы зарегистрированы для голосования? нажмите на ссылку в моей биографии ... давайте составим план, чтобы проголосовать вместе", - написала Кайли.
Фанаты поставили почти 7 миллионов лайков и написали комментарии:
"Вы смотрите на отличную сестренку", "Разве никто не думает голосовать с тобой в этом бикини", "Сколько они тебе платят", "но и голосуйте народ", "Внезапно я хочу проголосовать", роскошная девочка или порочная дива", "mi amor".
Напомним, сочная Кайли Дженнер обтянула упругие прелести тесным купальником
А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер восхитила аппетитным бюстом в оранжевом платье из чешуи
Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер показала свою красоту вблизи, не сумев вместить пышный бюст в кадр