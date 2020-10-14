Крістіна Орбакайте вразила мережу знімком зі своїми дорослими синами і дочкою

Як пише Politeka, відповідне фото з'явилося на фан-сторінці в Instagram. (Щоб подивитися-проскрольте в самий низ)

На знімку дочка Алли Пугачової відображена зі своїми трьома дітьми-Микитою Пресняковим, Дені Байсаровим і Клавдією Земцовою.

Сімейний знімок захопив користувачів мережі.

"Завжди захоплююся красою Дені", "хороші дітки! Клавуся яка маленька красотуля😍 💕 і зараз така маленька Lady", "відмінна Сім'я і добре виховані! Микита, розумничка і талант, а головне не задзвездился!", "Як же це круто", "чудова сім'я", "класне фото! Це і є щастя! Молодці!", "У Клави два брати-лицарі який захищатимуть свою принцесу", "ось воно яке справжнє щастя", "Дені в Голлівуді зніматися", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, свого старшого сина Орбакайте народила в 1991 році від виконавця Володимира Преснякова молодшого. У 1998 році у неї з'явився син Дені від чеченського бізнесмена Руслана Байсарова. А в 2005 на світ з'явилася дочка Орбакайте і американського бізнесмена Михайла Земцова – Клавдія.

Нагадаємо, що Орбакайте з величезним животом запідозрили в новій вагітності.

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