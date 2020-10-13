Знаменитість показала, як проводить час

Популярна модель Кендіс Свейнпол, яка стала колишнім ангелом бренду Victoria's Secret, показала фігуру у воді

Зірка нерідко демонструє у Instagram свої найсміливіші відео і фото, пише Politeka.net. Цього разу модель позувала, пірнувши у воду. (Щоб подивитися відео, досрольте до кінця сторінки)

Зйомка її ідеальних форм проводилася саме під водою, тому кадри вийшли незвичними.

Кендіс була в крихітному купальнику на тонких лямках. При цьому купальний наряд добре тримався на тілі, незважаючи на рухи моделі. Пружні сідниці зірки притягували погляд.

Модель ефектно вигнулася, піднявши голову вгору і пускаючи пухирці, її довге волосся красиво ворушилися, а пізніше акуратно лягло за спину, і тоді Свейнпол виринула.

Знаменитість встала на ноги, тим самим добре показала свої пружні частини тіла.

"Якщо океан може заспокоїтися, то і ти зможеш. Ми обидва - солона вода, змішана з повітрям", - написала модель.

За 11 годин пост зібрав понад 60 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень красуні за цікаве відео і красиву фігуру.

Нагадаємо, Кендіс Свейнпол постала в купальнику на піску.

Вогняна блондинка витягнула довгі ніжки. Невеликі груди підкреслив ліфчик з глибоким вирізом. Розміри ледь не виставилися назовні. При цьому товсті бретельки, здавалося, зісковзують з плечей знаменитості.

Раніше повідомлялося, що Кендіс Свейнпол продемонструвала точену фігуру без білизни. Зірка натягнула на оголене тіло сукню з тонкого шовку, яка обтягнула форми.

Нагадаємо, що Кендіс Свейнпол оголилася заради пікантних кадрів: "справжня тигриця».

Як повідомляла Politeka, Кендіс Свейнпол зняла купальник і показала бездоганне тіло: "зовсім не соромно".

Також Politeka писала, що Кендіс Свейнпол вип'ятила на камеру свої головні "солодощі": "без білизни ще краще".