Известная модель, экс-ангел «Victoria’s Secret» Кэндис Свейнпол покорила красотой тела в крохотном бикини

Звезда часто хвастается идеальной фигурой, пишет Politeka.net. В этот раз знаменитость обнародовала в своем Инстаграм несколько архивных кадров с прошлого года.

Так, на одном из фото красотка легла на упавшее дерево, продемонстрировав стройное тело, а в частности длинные ножки.

Красотка изящно выгнулась в ярком бикини, которое обтянуло ее пышную грудь и упругие ягодицы.

Звезда положила одну руку за голову, а второй пыталась убрать надоевшие сухие водоросли, которые мешали ей позировать.

При этом волосы модель забрала в тугой пучок.

В посте звезда призналась, что принимает якобы удобную позу, при этом создавая "комфортное" фото. Такое умение Кэндис назвала профессионализмом: "Смелая красотка".

Поскольку фото было обнародовано в сториз, оно не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, однако, другие посты звезды набирают много лайков за непродолжительное время. Это говорит о том, что Свейнпол очень популярная.

Напомним, Кэндис Свейнпол позировала в купальнике, который подчеркнул ее формы. Кроме того, верх купального наряда позволил полюбоваться стальным прессом и стройной талией знаменитости.

Также звезда предстала в джинсовых мини-шортах, которые открыли виды на стройные ножки.

Ранее сообщалось, что Кэндис Свейнпол предстала в мини-белье, выставив напоказ роскошное тело. При этом звезда элегантно задрала руку, застыв в соблазнительной позе на камеру.

Напомним также, что Кэндис Свейнпол показала себя в черном мини-бикини, которое минимально прикрывает формы. Сама звезда застыла в пикантной позе, демонстрируя на камеру, за что ее полюбили мужчины.

Напомним, супермодель и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою фигуру

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