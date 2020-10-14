Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала яскраве фото з відпочинку

Гюль показує в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці яскраві фото з відпочинку. Причому на самих фото дівчина не показує зайвого і намагається приховати від цікавих очей свою фігуру. А ті фото, на яких вона демонструє гідності як виняток, відразу стають найбільш обговорюваними.

Так було і з жарким фото з курортної зони, де відпочивала Бахарі. Дівчина підкорила видом в чорному бікіні і пікантною деталлю, яку засвітила нібито випадково. Занадто сильно натягнувши бікіні, вона не змогла приховати бюст, буквально вислизнув знизу купальника.

Ось як реагують в мережі:

«Ви дійсно красива жінка❤️❤️; чарівні ❤️; Вау красива дівчина; Ідеальна богиня 🔥; Хароший бюст який розмір мені подобається🔥🔥; 🔥🔥 Богиня 🔥; Поцілунки❤️❤️; У тебе такі очі, в які хочеться заглянути і ніколи не повернутися до реальності; Барбі з реального життя 🔥; Так сексуально і жарко; 👑👏🏻🍑Чудово 🍑; Ось чому всі XS були розпродані все літо 🤦🏼♀️».

Ми також писали, що модель постійно вражає образами, які приміряє для виходу в світ. Дівчина кожен раз вибирає новий одяг, при цьому незмінно робить акцент на своїй фігурі завдяки глибоким декольте, обтягує на талії кофтинки і досить вузьким спідницям з вирізами на стегнах.

Так як Бахарі працює з одягом і рекламним просуванням дизайнерської продукції, вона вибирає кожен раз щось нове. Чорний короткий топ з шнурівкою на бюсті і обтягуюча міні-спідниця дуже вигідно показали параметри моделі з нового ракурсу.

Стильна брюнетка давно знає, як привернути увагу, тому позувала вона без ліфчика, якого не видно під шнурівкою топа. Ось як реагують в мережі на пікантний кадр.

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