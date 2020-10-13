Відома українська співачка Настя Каменських розповіла про свої мрії, і поділилася секретом їх досягнення

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

При цьому артистка поділилася своїм фото у квітучої ніжно рожевої бугенвіллії. Природну красу артистка підкреслила макіяжем з акцентом на очах. На фото вона зображена в ніжній шовковій сорочці. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

"Я завжди мріяла дарувати музику і любов, пізнавати світ і різні культури, бути щасливою людиною. Я вірю в кожну мою навіть найменшу мрію (а їх у мене багато😉), березі їх і знаю: все здійсниться❤", - написала співачка.

При цьому Каменських розповіла, що допомагає їй у виконанні мрій, і підкреслила, що цей метод працює для всіх.

"Щоб мої мрії збувалися, мені кожен день допомагає вміння мислити без рамок, кордонів і різних «але», оптимістично йти назустріч бажанням... У кожного з нас своя мрія! Повірте, будь-яка здійсниться, якщо вірити в неї. Я завжди відчувала на собі-сила думки працює", - запевняє співачка.

Відзначимо, в мережі бурхливо відреагували на ніжне фото Каменських. Схоже, такі знімки користувачам Інтернету подобаються більше, ніж пікантні кадри, на яких артистка демонструє свою фігуру.

"Мілота», «просто красуня», «яке гарне фото», «красуня», "Каменських мрія", - пишуть в коментарях.

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