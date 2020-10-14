25-річна британська модель та інстадива Демі Роуз показала справжню насолоду на білому піску серед пальм

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в легкій сукні-парео (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Бешкетник-вітер раз у раз норовив зірвати з Демі останній "оплот" цнотливості, розкриваючи глядачеві її апетитні принади.

Демі покружляла перед камерою, стоячи в тіні пальм і млосно торкаючись злегка вологого розпущеного волосся. Дівчина полонила пружним тілом, показавши свою гідність крупним планом і в різних ракурсах.

"Допоможіть визначитися, більше відео🎥 або фото📸?", - підписала кадри зірка, запитуючи у фанатів ради.

Користувачі кинулися з жаром коментувати побачене, не скуплячись на компліменти:

"🧚Чому ти така ідеальна?😘😘😘»

"Обидва😍"

"Дуже круто, ти виглядаєш приголомшливо!"

"Будь ласка, більше відео! 🔥🔥🔥"

"Ти завжди виглядаєш приголомшливо 😍😍😍😍❤️"

"Я завжди буду вибирати .... більше вас❤️ 🌷 💘 "

"Абсолютно захоплююче😍❤🔥🔥"

"Найблискучіша і приголомшлива, чуттєва і красива"

"Більше відео твоєї краси, принцеса 💗😘🌹 "

"Твоя краса не знає меж🌹🌹"

Раніше ми повідомляли, спокуслива Демі заворожила відео в рожевій сукні на запах, яке грайливо задерла.

"Пройшовши досить далеко, ви зустрінете себе", - написала модель.

Фанати з захватом поставилися до її "одкровення": "поділися своїми почуттями", "виглядає так чудово", "дуже красива дівчина", "ви дуже чарівні в цій сукні міс Роуз", "ви ефектна жінка", "Я так сильно тебе люблю", "дивовижна солодкість краси".

Нагадаємо, Демі Роуз насилу впихнула цукрові "пончики" в сукню з бісеру

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