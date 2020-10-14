25-річна британська модель та інстадива Демі Роуз показала справжню насолоду на білому піску серед пальм
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в легкій сукні-парео (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Бешкетник-вітер раз у раз норовив зірвати з Демі останній "оплот" цнотливості, розкриваючи глядачеві її апетитні принади.
Демі покружляла перед камерою, стоячи в тіні пальм і млосно торкаючись злегка вологого розпущеного волосся. Дівчина полонила пружним тілом, показавши свою гідність крупним планом і в різних ракурсах.
"Допоможіть визначитися, більше відео🎥 або фото📸?", - підписала кадри зірка, запитуючи у фанатів ради.
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Користувачі кинулися з жаром коментувати побачене, не скуплячись на компліменти:
"🧚Чому ти така ідеальна?😘😘😘»
"Обидва😍"
"Дуже круто, ти виглядаєш приголомшливо!"
"Будь ласка, більше відео! 🔥🔥🔥"
"Ти завжди виглядаєш приголомшливо 😍😍😍😍❤️"
"Я завжди буду вибирати .... більше вас❤️ 🌷 💘 "
"Абсолютно захоплююче😍❤🔥🔥"
"Найблискучіша і приголомшлива, чуттєва і красива"
"Більше відео твоєї краси, принцеса 💗😘🌹 "
"Твоя краса не знає меж🌹🌹"
Раніше ми повідомляли, спокуслива Демі заворожила відео в рожевій сукні на запах, яке грайливо задерла.
"Пройшовши досить далеко, ви зустрінете себе", - написала модель.
Фанати з захватом поставилися до її "одкровення": "поділися своїми почуттями", "виглядає так чудово", "дуже красива дівчина", "ви дуже чарівні в цій сукні міс Роуз", "ви ефектна жінка", "Я так сильно тебе люблю", "дивовижна солодкість краси".
Нагадаємо, Демі Роуз насилу впихнула цукрові "пончики" в сукню з бісеру
А ще Politeka писала, що спекотна Демі Роуз подражнила своїми "зефірками" в рожевому мікро-бікіні
Також Politeka повідомляла, що Демі Роуз позбулася зайвого одягу і показала свої ласощі