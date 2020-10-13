Погода в Україні 14 жовтня порадує теплом, але незабаром прийде похолодання

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Найвища температура повітря очікується в східних областях і на півдні, + 19 + 24 градуси.

Прохолодніше буде в західній частині, + 9 + 14 градусів, а в Карпатах місцями близько нуля і нижче.

У центральних областях від +15 градусів у Вінницькій до +23 градусів у Дніпрі та районах.

У північній частині України 14 жовтня очікується від 15 градусів на Житомирщині до +20 градусів на Сумщині.

Вітер південно-західного напрямку, 5-12 м / с.

Дощі можливі на крайньому заході України, а в Карпатах навіть є ймовірність снігу.

У більшості областей у середу, 14 жовтня утримається переважно суха погода, можливі тумани.

Погода в Києві 14 жовтня очікується сухою з температурою до + 17 градусів.

Згідно з прогнозом, відчутне похолодання прийде в кінці тижня, денна температура повітря буде знижуватися поступово до + 5 + 12 градусів протягом 16-18 жовтня, вночі місцями можливі заморозки. Однак на півдні та Сході ще втримається тепла погода.

Нагадаємо, зливи знову атакують українців, під прицілом відразу кілька областей: кому погода зіпсує день.

Як повідомляла Politeka, дощовий циклон прорвався в Україну, бабине літо порадує далеко не всіх: свіжий прогноз погоди.

Також Politeka писала, що різке похолодання зі снігом обрушиться на Україну: синоптик назвав дату погодного удару.