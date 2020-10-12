Каким регионам не повезет больше всех

Украинцы должны быть готовы к приходу холодной погоды

Такой прогноз озвучил сотрудник Укргидрометеоцентра Владислав Тимофеев, передает Обозреватель.

Если текущая неделя будет относительно теплой, то через время в Украину придут заморозки и снег.

По прогнозу синоптика, до 16-17 октября в Украине будет тепло, температура воздуха будет составлять до +23 на юге, до 20 градусов на севере. В западных регионах будет чуть прохладнее, до 18-19 градусов.

А приход похолодания запланирован на 16 октября, и первыми оно затронет западные регионы. Днем столбики термометров поднимутся до +15 градусов, а ночью упадут до +10.

По словам Тимофеева, заморозки возможны в Киевской, Житомирской и Сумской областях, а в Карпатах синоптики ожидают снег.

Помимо этого, как прогнозируют в Укргидрометеоцентре, холодная погода задержится в Украине с 17 по 23 октября, и в эти дни также возможны заморозки, а в конце месяца в страну вернутся дожди.

Ранее мы уже рассказывали, что средняя месячная температура в октябре на уровне +7..+12 градусов. Снижение температуры до +8, традиционно, происходит во второй/третьей декаде месяца.

Синоптики ранее также предупреждали, что холоднее будет в украинских горах, где столбики термометров поднимутся максимум до отметки в +7 градусов.

Что касается осадков, то ожидается около 30-65 мм, в Карпатах до 100 мм.

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