Погода в Украине 12 октября проявит себя с не самой лучшей стороны, дожди накроют «любимые» регионы

Об этом свидетельствует прогноз синоптиков, передает Politeka.

На западной Украине ожидаются дожди, хотя здесь повезет жителям Ровенской и Черновицкой областей. Столбик термометра в светлое время суток прогреется до 15-19 градусов, а ночью их сменят «комфортные» 9-12 тепла.

На севере украинцам повезет больше, поскольку дожди их «обойдут стороной». На улице ожидается 17-21 тепла днем и около 10-13 по Цельсию ночью.

В центральных областях также без дождей, хотя возможна небольшая облачность. На улице днем будет 17-22 градуса выше нуля. Ночью прогнозируется от 9 до 12 по Цельсию.

Теплее всего будет на юге: отсутствие дождей даст воздуху возможность прогреться до 20-24 тепла. Ночью же синоптики прогнозируют от 13 до 16 тепла.

На востоке сегодня будет от 20 до 22 градусов по Цельсию. Ночью резко похолодает: от 10 до 14 выше нуля.

Жителей Киева и области синоптики Укргидрометцентра порадовали, ведь воздух прогреется до 20-22 тепла. Ночью существенно похолодает: ожидается от 10 до 13 тепла.

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