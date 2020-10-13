Погода в Украине 14 октября порадует теплом, но вскоре придет похолодание

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Самая высокая температура воздуха ожидается в восточных областях и на юге, + 19 + 24 градуса.

Прохладнее будет в западной части, + 9 + 14 градусов, а в Карпатах местами около нуля и ниже.

В центральных областях от +15 градусов в Винницкой до +23 градусов в Днепре и районах.

В северной части Украины 14 октября ожидается от 15 градусов на Житомирщине до +20 градусов на Сумщине.

Ветер юго-западного направления, 5-12 м/с.

Дожди возможны на крайнем западе Украины, а в Карпатах может даже пойти снег.

В большинстве областей в среду, 14 октября удержится преимущественно сухая погода, возможны туманы.

Погода в Киеве 14 октября ожидается сухой с температурой ​​до +17 градусов.

Согласно прогнозу, существенно похолодает в конце недели, дневная температура воздуха будет снижаться постепенно до +5 +12 градусов в течение 16-18 октября, ночью местами возможные заморозки. Теплая погода удержится только на Юге и Востоке.

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