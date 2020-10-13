Погода в Украине 13 октября испортит все, что только можно, ведь ливни накроют сразу несколько областей

Особо сильно достанется западной части страны, где дожди буквально будут идти «как из ведра», передает Politeka.

Здесь ожидается общее похолодание до 15-20 градусов по Цельсию. Ночью столбик термометра покажет от 9 до 13 выше нуля.

На севере сегодня будет совершенно иначе: солнце и небольшая облачность будет сочетаться с комфортными 18-22 со знаком «плюс». Ночью, правда, воздух остынет до 10-13 по Цельсию.

В центральных регионах дождей стоит ждать жителям Винницкой области, всех остальных непогода «пощадит». Здесь ожидаются днем 18-23 тепла, а ночью от 10 до 13 по Цельсию.

На юге Украины осадки пройдут в Николаевской и Одесской областях. Несмотря на это, воздух обрадует 21-24 градусами тепла. Ночью на улице синоптики прогнозируют от 12 до 17 со знаком «плюс».

Солнечная погода сегодня также порадует жителей восточной части страны. Здесь будет небольшая облачность и 21-23 градуса выше нуля. Ночью резко похолодает: от 9 до 12 тепла.

Жителей столицы и пригорода, согласно утверждениям Укргидрометцентра, сегодня ждут солнце и облачность. На улице будет достаточно тепло днем: от 19 до 23 тепла. Ночью показатель упадет до 9-13 градусов.

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