Бразильська фітнес-модель, зірка інтернету Сьюзі Кортес зібрала воєдино всі свої палкі образи
Як передає Politeka.net, 30-річна володарка найкрасивіших сідниць, переможниця конкурсу Miss Bum Bum виставила свіже відео d своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, гаряча брюнетка показала "злети" своєї кар'єри на терені світу краси і моди.
"Вона літає 💕", - підписані кадри.
Сьюзі показала "шматочки" різних відео, які принесли їй славу в мережі: ці спокусливі образи та безсоромні витівки не на жарт у свій час розбурхали армію шанувальників моделі.
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Зокрема, Кортес похвалилася точеними стегнами, над якими працювала не одну годину в спортзалі, ідеальною "п'ятою точкою" і пружним бюстом під вологою футболкою. Крім того, модель нагадала про свій титул, показавши яскраві кадри купання в океані зі стрічкою переможниці.
Користувачі вибухнули компліментами в коментарях. Правда, один з шанувальників попередив Сьюзі, що її кар'єра може скоро закінчитися.
"Красива😍"
"Закоханий в неї, літаючу"
"Мамасіта 😍😍 красиво❤️❤️"
"Дуже добре"
"Ти класна, красива і чудова❤ ️ 😍 ♥ ️vc просто приголомшлива ❤️😍 😘❤️"
"Ваш бізнес ... скоро зламається"
"Божественна 😍"
"мила ти 🔥"
"Ефектна🔥🔥😍"
"яка цукерка"
"О боже 😍"
Раніше ми повідомляли, Кортес запаморочила голову пікатним фото в ліжку. Дівчина в нижній білизні розпласталася на животі в гарячій позі, засвітивши свої апетитні принади.
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