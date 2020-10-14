Бразильська фітнес-модель, зірка інтернету Сьюзі Кортес зібрала воєдино всі свої палкі образи

Як передає Politeka.net, 30-річна володарка найкрасивіших сідниць, переможниця конкурсу Miss Bum Bum виставила свіже відео d своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, гаряча брюнетка показала "злети" своєї кар'єри на терені світу краси і моди.

"Вона літає 💕", - підписані кадри.

Сьюзі показала "шматочки" різних відео, які принесли їй славу в мережі: ці спокусливі образи та безсоромні витівки не на жарт у свій час розбурхали армію шанувальників моделі.

Зокрема, Кортес похвалилася точеними стегнами, над якими працювала не одну годину в спортзалі, ідеальною "п'ятою точкою" і пружним бюстом під вологою футболкою. Крім того, модель нагадала про свій титул, показавши яскраві кадри купання в океані зі стрічкою переможниці.

Користувачі вибухнули компліментами в коментарях. Правда, один з шанувальників попередив Сьюзі, що її кар'єра може скоро закінчитися.

"Красива😍"

"Закоханий в неї, літаючу"

"Мамасіта 😍😍 красиво❤️❤️"

"Дуже добре"

"Ти класна, красива і чудова❤ ️ 😍 ♥ ️vc просто приголомшлива ❤️😍 😘❤️"

"Ваш бізнес ... скоро зламається"

"Божественна 😍"

"мила ти 🔥"

"Ефектна🔥🔥😍"

"яка цукерка"

"О боже 😍"

Раніше ми повідомляли, Кортес запаморочила голову пікатним фото в ліжку. Дівчина в нижній білизні розпласталася на животі в гарячій позі, засвітивши свої апетитні принади.

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