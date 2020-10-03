Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, побаловалась в спальне и показала свою идеальную фигуру
Как сообщает Politeka.net, Сьюзи стала победительницей престижного конкурса Мисс Бум Бум, в котором в первую очередь оцениваются ягодичные участниц. Также Сьюзи часто снимается для различных известных журналов, включая Playboy, FHM, GQ и Cosmopolitan.
К тому же модель активно ведет свою страницу в Instagram, где постит яркие кадры. Несколько часов назад она показала в своем блоге снимок, на котором позировала в кружеве.
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Чтобы выглядеть роскошно фитнес-модель не жалеет времени и сил на качественный уход за кожей. А также в любую свободную минуту отправляется в спортзал. Свои успехи в спортзале она продемонтрировала на новом снимке.
Так, Кортез примеряла кружевное белье бордового цвета. Важная деталь образа – белье практически прозрачное. А потому ей пришлось прикрыть бюст руками и прядями волос. Модель позирует в спальне, лежит на диване, соблазнительно прогнувшись и глядя в камеру дерзко и призывно.
Пользователи сети пришли в восторг от снимка и начали засыплять девушку лестними комментариями, восхваляя ее красоту и раскрепощенность.
"Безбожно великолепно 😍", "Замечательно 😍 Фантастическая красота 👏", "Вкусная брюнетка", "Вау! Так жарко! 🔥🔥🔥", "Тебе нужен кто-то, чтобы разделить этот диван".
Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц показала самые аппетитные места крупным планом.
Также Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц в дерзком мини показала, как любит теннис.
Как Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц блеснула идеальным "орешком", развернувшись спиной.