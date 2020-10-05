Известная модель Сьюзи Кортес, которая является хозяйкой самых красивых ягодиц, показала себя на радость фанатов

На фото Кортес сидела на коленках и развернулась боком. Модель демонстрировала на коврике свои аппетитные ягодицы, а волосы оставила распущенными. На фоне можно увидеть кровать, скорее всего модель показалась в спальне. Фото вышло довольно интересным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Привет, ребят", - написала красотка под фотографией.

Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"У такой женщины красивый бум-бум, этот бум-бум идеален", "Потрясающая красота", "Ты очень вкусная, Сьюзи", "Два богатых шара, моя любовь", "Ты такая возбужденная, Сьюзи! Я влюблен в ваш экрюпо!", "ЭТА эффектная брюнетка", "Ты хорошая мамасита", "Есть та женщина", "И Сьюзи Кортез, какая ты красивая".

Сообщалось, что знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, повеселилась на съемке в новом образе на улице.

На новом кадре Кортез позировала лишь в короткой маечке желтого цвета и с небольшим мячом в руках, который прикрывал ее достоинства вместо одежды:

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц разгорячила видами в "невидимом" бикини

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