Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, выставила свою гордость в малюсеньком бикини 

Звезда без стеснения демонстрирует свои самые упругие места, пишет Politeka.net. Этот раз не стал исключением.

Кортес позировала на шезлонге, красиво выгнувшись. Она показала результаты своих частых тренировок, улегшись в довольно смелой позе. 

Модель завязала крохотный купальник на маленьких бретельках. Позади был игривый бантик. 

Красотка блеснула красивой ровной спинкой, которая приобрела рельефы благодаря занятиям в спортзале. 

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Темные очки стали отличным завершением летнего образа. 

Кортес свои русые волосы распустила и закинула голову набок, в результате локоны легли идеальной волной. 

Все же эта фигура и образ в целом не может не восхитить: упругие ягодицы, накаченные ножки - просто невероятно. 

"Ты следишь за мной в...?", подписала фото модель. 

За три часа пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети засыпали красотку комплиментами за столь раскованный образ. 

"Блаженство для глаз", - написал один из поклонников. 

Напомним, Сьюзи Кортес  показалась в пушистой красной накидке, без лифчика и в стрингах. Красотке пришлось прикрыть грудь рукой, а волосы были собраны назад. Модель позировала возле туалетного столика на фоне зеркал, подняв одну ногу, делая снимок еще более пикантным. 

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортес предстала в ботинках и чулках. Образ красотка дополнила стрингами и футболкой, которую решила задрать максимально высоко. Кортес взялась руками за свою грудь, демонстрируя ее упругость. 

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