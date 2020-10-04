Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, выставила свою гордость в малюсеньком бикини

Звезда без стеснения демонстрирует свои самые упругие места, пишет Politeka.net. Этот раз не стал исключением.

Кортес позировала на шезлонге, красиво выгнувшись. Она показала результаты своих частых тренировок, улегшись в довольно смелой позе.

Модель завязала крохотный купальник на маленьких бретельках. Позади был игривый бантик.

Красотка блеснула красивой ровной спинкой, которая приобрела рельефы благодаря занятиям в спортзале.

Темные очки стали отличным завершением летнего образа.

Кортес свои русые волосы распустила и закинула голову набок, в результате локоны легли идеальной волной.

Все же эта фигура и образ в целом не может не восхитить: упругие ягодицы, накаченные ножки - просто невероятно.

"Ты следишь за мной в...?", подписала фото модель.

За три часа пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети засыпали красотку комплиментами за столь раскованный образ.

"Блаженство для глаз", - написал один из поклонников.

Напомним, Сьюзи Кортес показалась в пушистой красной накидке, без лифчика и в стрингах. Красотке пришлось прикрыть грудь рукой, а волосы были собраны назад. Модель позировала возле туалетного столика на фоне зеркал, подняв одну ногу, делая снимок еще более пикантным.

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортес предстала в ботинках и чулках. Образ красотка дополнила стрингами и футболкой, которую решила задрать максимально высоко. Кортес взялась руками за свою грудь, демонстрируя ее упругость.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц предстала перед камерой сразу после душа

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