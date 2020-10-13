Коли Володимир Пресняков звернув увагу на дочку Примадонни Христину Орбакайте, тій було всього 15 років

Відносини двох зірок розвивалися занадто бурхливо. Їх любовна історія тривала 10 років і подарувала світові сина Микиту.

В інтерв'ю "Комсомольській правді" Пресняков зізнався, як для нього стало ударом розставання з Орбакайте.

"Я навіть раніше не хотів їздити на гастролі без Христини, тому що вона була в балеті, ми були разом. І ось вже у неї інші друзі... Я не був готовий до того, що людина, з якою ти разом, піде в інший бік. Все кудись зруйнувалося. Я не міг додзвонитися до неї цілодобово. Для мене це була трагедія. Ми потім почали зустрічатися раз на півроку. Це вже було не сімейне життя", - згадував співак.

За словами Володимира, він був для дружини "занадто", і це послужило їх відчуженню.

"Я перегнув палицю, тому що я був занадто для неї батьком, занадто другом, занадто... Все було занадто. Якби я був спокійніше з нею, більш байдущим, чи що... Але це неможливо було", - поділився співак. - "Було все. Ось в цьому розриві ... він повинен був відбутися, тому що два лідери не можуть уживатися. Але на 100% винен я. Тому що я не дотримувався божественних істин, яким чоловік, на жаль, вчиться до років сорока. Коли розуміє, що любов це робота".

В підсумку, розставання з Христиною підкосило душевний стан Володимира настільки, що той впав у сильну депресію, почав випивати. Все це вилилося в страшний випадок, який, втім, за словами співака, перевернув все його життя на кращу сторону.

Внаслідок розриву відносин з коханою у музиканта зупинилося серце, і він пережив клінічну смерть. Лікарі врятували його, але Пресняков досі не хоче згадувати подробиці того, як він був на межі життя і смерті.

"Я не буду говорити про клінічну смерть, але у мене після цього пішли всі страхи", - зазначив артист.

В даний час 52-річний Пресняков щасливий зі співачкою Наталією Подольською (їхні стосунки тривають вже 15 років), і готується незабаром вдруге стати батьком.

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