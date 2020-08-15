Супруга известного исполнителя Владимира Преснякова поделилась с подписчиками радостной новостью

Певица Наталья Подольская состоит в браке музыкантом Владимиром Пресняковым-младшим уже целых 5 лет. Артисты воспитывают общего сына Артемия, а на днях Наталья рассказала на своей странице в Instagram о том, что снова ждет ребенка.

В подтверждение тому, что скоро в звездной семье появится пополнения, Подольская опубликовала снимок с заметно округлившимся животом. На фотографии певица позирует в ярком слитном купальнике и стильной соломенной шляпе.

«Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много», – написала артистка под данной публикацией.

Подписчики Натальи Подольской пришли в полный восторг от данного поста и принялись поздравлять именитых певцов с пополнением. Некоторые пользователи сети выразили надежду на то, что в этот раз пара станет родителями девочки.

Следи тех, кто поздравил Наталью с беременностью можно заметить Анну Семенович, Анфису Чехову, Сати Казанову, певицу Жасмин и многих других знаменитостей.

«Поздравляем вашу семью. Ура, и правильно считаете. Красивых людей должно быть много», «Господи!! Какое счастье!!!! Любимые!!!! Правильно считаешь, Натусяяяя!!! Ликуем!!!», «Поздравляю!!! В этот раз за девочкой?», - пишут в комментариях под фото.

Пол ребенка Наталья и Владимир пока решили не афишировать. До недавнего времени пара держала в тайне новость о беременности, однако Пресняков все же намекал на пополнение соответствующим снимком в Instagram.

Отметим, что кроме 5-летнего Артемия у Владимира Преснякова-младшего еще есть взрослый сын Никита. Матерью старшему ребенку Владимира приходится Кристина Орбакайте, с которой он некоторые время проживал в гражданском браке.

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