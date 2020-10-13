Тіна Кароль полонила своїм виглядом у сьомому випуску шоу "Танці з зірками-2020"

Для нового випуску співачка обрала чорну блискучу сукню незвичайного крою від британського дизайнера грузинського походження David Koma, вартістю 1670 доларів.

Тіна Кароль блищала перед камерами в чорному вбранні зі сміливим розрізом, що підкреслило її стрункі ноги. А виріз сукні частково оголив зону декольте.

Образ артистка доповнила масивними сережками і стильними туфлями з ремінцем. Макіяж зірки - в нюдових тонах, акцент зроблений на очах.

Відзначимо, новий образ активно обговорюють в Мережі вже не перший день. Цей образ припав до душі майже всім.

"Богиня краси«," яка вона красуня. Надивитися не можу, свіжа, грайлива. Така намистинка", "Божевільна Краса", "шикарна, як ніколи", "класний образ, тепер мій улюблений. Тіна просто 💣", " Образ не підкопаєшся. Зачіска Незрівнянна!", "Сама досконалість! 😍 Думаю, це плаття сподобається всім (ну або майже всім). 😊 Макіяж і зачіска виграшні. Тіні дуже йде цей образ!", "Божечки, їй так йде», "як дівчинка", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Тіна Кароль в білій майці і без ліфчика покрасувалася перед дзеркалом: "М-м, які очі!"

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