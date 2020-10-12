Внимание украинских телезрителей в воскресенье, 11 октября, было приковано к шоу «Танці з зірками», ведущими которого были Тина Кароль и Юрий Горбунов

Вот и сейчас, во время седьмого сезона телешоу "Танцы со звездами" звезд проекта ожидал вечер латиноамериканских танцев, а главной интригой эфира был вопрос – состоится ли на паркете первый женский пасодобль от Надежды Мейхер и Санты Димопулос, которая на прошлой неделе бросила своей конкурентке вызов, пишет Politeka.

Кроме того, зрителей интересовало, вернут ли на проект пару Олега Винника и Алены Шоптенко, которые в прошлое воскресенье были дисквалифицированы по правилам шоу, с чем не согласились другие участники проекта и обратились к организаторам шоу с просьбой вернуть пару на паркет.

Также внимание зрителей было приковано к неповторимым Тине Кароль и Юрию Горбунову. Последний не сдержался и опубликовал в своем Инстаграм фотографию с Тиной, подписав ее "Як вам сьогоднішній ефір?".

На снимке Юрий смотрит на Тину, не скрывая восхищения. На нем – черная рубашка и голубой костюм, а на певице – потрясающее черное платье, не скрывающее плеч и груди знаменитости.

Особое внимание привлек взгляд Кароль, поклонники буквально застыли в восхищении.

"Тіночка, сьогодні 🔥.зачіска її Этот взгляд кошки 🥵 Тіна сьогодні була найгарніша та найніжніша 😍😍😍 Такие красивые Тина очень красивая💟💟💟 Ммм вот это взгляд🔥😻 Юра, за некоторые комментарии тебя расцеловать готовы👏👏👏👏😂😂😂🔝🔝🔝😎 Надя и Санта🔥🔥🔥🔥🔥 Но Надежда пластичнее😉❤️🥰😎 Тина необыкновенно хороша в этом образе🤩🤩🤩💖💖💖 спасибо за настроение❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Не очень. Думала Олег согласится вернуться и Надя ещё в зоне риска,ужас Таке живе фото😉. Ефір бомаба💣. Класно, що ніхто не пішов 😊", – написали фанаты.

Ранее мы писали, что Тина Кароль показала необычное видео вместе с коллегой. Певица в последнее время все чаще показывает ролики, которые не касаются ее работы. Как известно, для артистки это большая редкость, ведь ранее она показывала исключительно рабочие моменты и постановочные фото из съемок.

После карантина звезда пересмотрела взгляды на Инстаграм и периодически делится милыми видео с коллегами, фото из-за кулис во время отдыха и показывает, как беседует с товарищами. Как и в предыдущие разы, на новом ролике певица восхитила кокетливым поведением:

В ролике знакомый Тины смотрит на нее и спрашивает, что случилось. На что сама певица слегка дуется, крутит головой и с улыбкой отвечает: «Хоть бы что, ну похвали меня!», - заявляет звезда.

Коллега звезды улыбнулся в ответ и сказал: «Красотка, красотка, красотка».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝙏𝙞𝙣𝙖 𝙆𝙖𝙧𝙤𝙡 / 𝙁𝙖𝙣 𝘼𝙘𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩 (@fantina___) 11 Окт 2020 в 4:33 PDT

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