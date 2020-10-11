Популярная украинская певица Тина Кароль показала необычное видео вместе с коллегой

Певица в последнее время все чаще показывает ролики, которые не касаются ее работы. Как известно, для артистки это большая редкость, ведь ранее она показывала исключительно рабочие моменты и постановочные фото из съемок.

После карантина звезда пересмотрела взгляды на Инстаграм и периодически делится милыми видео с коллегами, фото из-за кулис во время отдыха и показывает, как беседует с товарищами. Как и в предыдущие разы, на новом ролике певица восхитила кокетливым поведением:

В ролике знакомый Тины смотрит на нее и спрашивает, что случилось. На что сама певица слегка дуется, крутит головой и с улыбкой отвечает:

«Хоть бы что, ну похвали меня!», - заявляет звезда.

Коллега звезды улыбнулся в ответ и сказал: «Красотка, красотка, красотка».

Поклонники не остались в стороне, написав пожелания: «Счастливы вместе, и счастья вам бесконечного❤️; А как эти стикеры приобрести?; Ого, поздравляю🔥🔥🔥».

После того, как Тина выпустила оригинальную трилогию «Найти своих», приуроченную к 15-летию своей музыкальной карьеры, она находится в активной работе над другими проектами. Также звезда является телеведущей очередного сезона танцевального шоу. При этом не забывает артистка готовится к периодическим концертам.

В последнее время из-за карантина их довольно мало, но это не мешает звезде держать себя в тонусе. Личные кадры при этом в Инстаграм Тины мелькают не так редко, как раньше. Теперь певица показывает, как проводит время во время съемок, ездит с коллегами или готовится к выступлению.

Один из таких роликов всполошил сеть. Домашняя Тина в маске-фильтре «белый мишка» заинтриговала сразу же.

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