Названі найбільш високооплачувані вакансії без досвіду роботи в Україні

У жовтні очолила цей рейтинг посаду менеджера з продажу. Про це йдеться в даних одного з великих кадрових порталів, пише "Обозреватель".

Середні зарплати:

Менеджер з продажу-16500 грн

Продавець – консультант-10000 грн

Водій – 15000 грн

Менеджер залу-10500 грн

Кухар – 11900 грн

Менеджер по роботі з клієнтами-14000 грн

Вантажник – 10000 грн

Офіс-менеджер - 10000 грн.

Нагадаємо, в порівнянні з липнем, в серпні середня зарплата впала на 3% і склала 11446 гривень.

Найбільше отримують IT-фахівці та фінансисти (майже 20 тисяч), а найменші зарплати в наступних сферах: харчування (6224 гривні) і медицина (8490 гривень).

Найменшу середню заробітну плату отримують жителі Буковини та Волинської областей. А найбільшу - у столиці та Донецькій області.

Зазначимо, згідно з оцінками Міністерства розвитку економіки, наступного року українці в середньому зароблятимуть на 12,1% більше. Тут важливо відзначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частина підвищеної зарплати з'їсть інфляція. У 2022-му в середньому плата збільшиться на 6%, а в 2023 – му-ще на 5,1%.

Як зростатимуть середні зарплати:

у 2021 році - 13 632 грн;

у 2022 року - 15 414 грн;

в 2023 року - 17 169 грн.

У свою чергу експерти прогнозують прийдешні масові звільнення і радять українцям готуватися до такого сценарію.

Так, Ілля Несходовський запевняє, що через падіння економіки скоро почнуться масові скорочення працівників: "зараз у нас падає переробна промисловість, Сільське господарство. В результаті людей, які працюють там, будуть скорочувати, або урізати їх заробітні плати".

Не краща ситуація і у заробітчан. До цього ми розповідали, що українські трудові мігранти зі страхом чекають посилення карантину за кордоном.

Кількість заражених китайським вірусом стрімко зростає не тільки в Україні, а й за її межами, тому багато країн готуються до посилення карантину, а заробітчани бояться втратити роботу.

Нагадаємо, хто з українців залишиться без зарплат і роботи найближчим часом.

Як повідомляла Politeka, зарплати будуть виводити з тіні, в Мінфіні пригрозили українцям.

Також Politeka писала, що зарплати зростуть, але не на довго.