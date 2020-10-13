Названі найбільш високооплачувані вакансії без досвіду роботи в Україні
У жовтні очолила цей рейтинг посаду менеджера з продажу. Про це йдеться в даних одного з великих кадрових порталів, пише "Обозреватель".
Середні зарплати:
- Менеджер з продажу-16500 грн
- Продавець – консультант-10000 грн
- Водій – 15000 грн
- Менеджер залу-10500 грн
- Кухар – 11900 грн
- Менеджер по роботі з клієнтами-14000 грн
- Вантажник – 10000 грн
- Офіс-менеджер - 10000 грн.
Нагадаємо, в порівнянні з липнем, в серпні середня зарплата впала на 3% і склала 11446 гривень.
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Найбільше отримують IT-фахівці та фінансисти (майже 20 тисяч), а найменші зарплати в наступних сферах: харчування (6224 гривні) і медицина (8490 гривень).
Найменшу середню заробітну плату отримують жителі Буковини та Волинської областей. А найбільшу - у столиці та Донецькій області.
Зазначимо, згідно з оцінками Міністерства розвитку економіки, наступного року українці в середньому зароблятимуть на 12,1% більше. Тут важливо відзначити, що це далеко не означає, що ми станемо багатшими: частина підвищеної зарплати з'їсть інфляція. У 2022-му в середньому плата збільшиться на 6%, а в 2023 – му-ще на 5,1%.
Як зростатимуть середні зарплати:
у 2021 році - 13 632 грн;
у 2022 року - 15 414 грн;
в 2023 року - 17 169 грн.
У свою чергу експерти прогнозують прийдешні масові звільнення і радять українцям готуватися до такого сценарію.
Так, Ілля Несходовський запевняє, що через падіння економіки скоро почнуться масові скорочення працівників: "зараз у нас падає переробна промисловість, Сільське господарство. В результаті людей, які працюють там, будуть скорочувати, або урізати їх заробітні плати".
Не краща ситуація і у заробітчан. До цього ми розповідали, що українські трудові мігранти зі страхом чекають посилення карантину за кордоном.
Кількість заражених китайським вірусом стрімко зростає не тільки в Україні, а й за її межами, тому багато країн готуються до посилення карантину, а заробітчани бояться втратити роботу.
Нагадаємо, хто з українців залишиться без зарплат і роботи найближчим часом.
Як повідомляла Politeka, зарплати будуть виводити з тіні, в Мінфіні пригрозили українцям.
Також Politeka писала, що зарплати зростуть, але не на довго.