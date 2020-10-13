Названы самые высокооплачиваемые вакансии без опыта работы в Украине

В октябре возглавила этот рейтинг должность менеджера по продажам. Об этом говорится в данных одного из крупных кадровых порталов, пишет "Обозреватель".

Средние зарплаты:

Менеджер по продажам – 16500 грн

Продавец-консультант – 10000 грн

Водитель – 15000 грн

Менеджер зала – 10500 грн

Повар – 11900 грн

Менеджер по работе с клиентами – 14000 грн

Грузчик – 10000 грн

Офис-менеджер – 10000 грн.

Напомним, в сравнении с июлем, в августе средняя зарплата рухнула на 3% и составила 11446 гривен.

Больше всех получают IT-специалисты и финансисты (почти 20 тысяч), а наименьшие зарплаты в следующих сферах: питание (6224 гривны) и медицина (8490 гривен).

Наименьшую среднюю заработную плату получают жители Буковины и Волынской областей. А наибольшую – в столице и Донецкой области.

Отметим, согласно оценкам Министерства развития экономики, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем плата увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как будут расти средние зарплаты:

в 2021 году – 13 632 грн;

в 2022 году – 15 414 грн;

в 2023 году – 17 169 грн.

В свою очередь эксперты прогнозируют грядущие массовые увольнения и советуют украинцам готовиться к такому сценарию.

Так, Илья Несходовский уверяет, что из-за падения экономики скоро начнутся массовые сокращения работников: "Сейчас у нас падает перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство. В результате людей, которые работают там, будут сокращать, или урезать их заработные платы".

Не лучше ситуация и у заробитчан. До этого мы рассказывали, что украинские трудовые мигранты со страхом ждут ужесточения карантина за границей.

Количество зараженных китайским вирусом стремительно растет не только в Украине, но и за ее пределами, поэтому многие страны готовятся к ужесточению карантина, а заробитчаны боятся потерять работу.

Напомним, кто из украинцев останется без зарплат и работы в ближайшее время.

Как сообщала Politeka, зарплаты будут выводить из тени, в Минфине пригрозили украинцам.

Также Politeka писала, что зарплаты вырастут, но не на долго.