Инфляция, карантин и экономический кризис отразились на размере зарплат украинцев

Об этом пишет Обозреватель.

В сравнении с июлем, в августе средняя зарплата рухнула на 3% и теперь составляет 11446 гривен.

Больше всех получают IT-специалисты и финансисты (почти 20 тысяч), а наименьшие зарплаты в следующих сферах: питание (6224 гривны) и медицина (8490 гривен).

Наименьшую среднюю заработную плату получают жители Буковины и Волынской областей. А наибольшую – в столице и Донецкой области.

Если учитывать "сезонные" изменения зарплаты, то ее средний показатель будет зависеть от экономической ситуации внутри страны. Поскольку реального роста и "оздоровления" нацэкономики у нас пока не будет, то эксперты, соответственно, в прогнозах средней зарплаты не оптимистичны.

"Будем надеяться, что вторая волна вируса нас не накроет, и у нас не будет тотального локдауна как в марте-апреле. Но факторов роста экономики, чтобы заработная плата увеличивалась, тоже нет", - предупредил Василий Юрчишин.

Другой эксперт Илья Несходовский уверяет, что из-за падения экономики скоро начнутся массовые сокращения работников.

"Сейчас у нас падает перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство. В результате людей, которые работают там, будут сокращать, или урезать их заработные платы. Это поспособствует тому, что у нас или не будет роста средней заработной платы, даже учитывая сезонность, или же она будет вообще падать", - подчеркнул аналитик в общении с журналистами.

Напомним, кто из украинцев останется без зарплат и работы в ближайшее время.

Как сообщала Politeka, зарплаты будут выводить из тени, в Минфине пригрозили украинцам

Также Politeka писала, что зарплаты вырастут, но не на долго