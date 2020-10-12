Артист і зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач зворушив українців, показавши кадри з дочкою, яка підросла й співала
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Далі співала Буся, але це вже наступного разу, якщо захочете», - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах Ткач разом з дочкою і собакою в машині виконують популярну пісню, при цьому сам актор лише зрідка підспівує юній красуні.
"Красиво як", " ось це дівка росте!", "дивлюся вже раз 13-й», «кльова», «красиво співає. Їй однозначно в ту сторону потрібно-чекає велике майбутнє", "яка миленька», «хах, кращі», «зірки», «давай продовження», "це однозначно талант", - пишуть користувачі Мережі.
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До цього ми розповідали, що український артист і зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач розчулив зворушливим знімком
На знімку зображений Юрій Ткач, який міцно обнімає собачку породи такса.
При цьому багато хто звернув увагу на те, як артист і вихованець схожі, особливо їхні очі. Крім того, в мережі висловили побоювання, чи не занадто сильно Ткач стиснув в обіймах собачку.
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Також Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95 «з красунею-дочкою і дружиною показав, як виглядає щастя:»на всі випадки життя".