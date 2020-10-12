Артист и звезда «Квартала 95» Юрий Ткач растрогал украинцев, показав кадры с подросшей и поющей дочерью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Дальше пела Буся, но это уже в следующий раз, если захотите», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Ткач вместе с дочерью и собакой в машине исполняют популярную песню, при этом сам актер лишь изредка подпевает юной красавице.

«Красиво как», «вот это девка растет!», «смотрю уже раз 13-й», «клевая», «красиво поет. Ей однозначно в ту сторону нужно - ждет большое будущее», «какая миленькая», «хах, лучшие», «звезды», «давай продолжение», «это однозначно талант», - пишут пользователи сети.

До этого мы рассказывали, что украинский артист и звезда «Квартала 95» Юрий Ткач умилил трогательным снимком

На снимке запечатлен Юрий Ткач, который крепко обнимает собачку породы такса.

При этом многие обратили внимание на то, как артист и питомец похожи, особенно их глаза. Кроме того в Сети выразили опасения, не слишком ли сильно Ткач сжал в объятиях собачонку.

Напомним, небритый и перекошенный Ткач из "Квартал 95" заставил взвыть от одного фото: "В депутаты готовитесь?"

Как сообщала Politeka, переодетые Влад Яма и Юрий Ткач переплюнули Могилевскую, заставив публику рыдать: "Новый состав "ВИА Гры".

Также Politeka писала, что Ткач из «Квартал 95» с красоткой-дочерью и женой показал, как выглядит счастье: «На все случаи жизни».