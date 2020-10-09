Украинский артист и звезда «Квартала 95» Юрий Ткач похвастался отдыхом в окружении семьи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Моя лучшая компания на все случаи жизни», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Ткач позирует во время отдыха между съемками в окружении красавицы-жены и подросшей дочери. Поклонники знаменитости буквально «завалили» кумира комплиментами, о чем свидетельствует происходящее под снимком.

«Какие вы крутые», «вы самые лучшие», «глядя на вас – один позитив», «красавчики! А Лизок – ангелок», «любуюсь вами», «сразу видно- папина доця», «какая, вы хорошая и милая семья», «вы очень красивая пара, и семья у вас хорошая, а доченька просто золотце», - пишут они.

Как сообщалось до этого, шоумен Юрий Ткач похвастался семейным отдыхом на камеру.

Так, на опубликованных кадрах звезда запечатлен с дочерью и женой. Вся семья участвует во флешмобе, смысл которого заключается в "мгновенном" переодевании.

Поклонники семейства Ткачей буквально "взорвались" комментариями к ролику, о чем свидетельствует происходящее под видеозаписью.

Напомним, Кошевого из «Квартал 95» застукали с Ткачом в гримерке, вид впечатляет.

Как сообщала Politeka, Юрий Ткач из «Квартал 95» удивил выходкой на съемках.

Также Politeka писала, что радостный Ткач из «Квартал 95» показал, как развлекается с двумя красотками.