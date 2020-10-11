36-летний украинский юморист, артист "Квартал 95" Юрий Ткач покривлялся на камеру, чем несказанно позабавил публику
Как передает Politeka.net, звезда опубликовал новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировал на природе возле пруда.
Ткач любит покривляться, заставляя публику рыдать от смеха. На этот раз небритый, с перекошенным лицом, Юрий с сарказмом сам охарактеризовал свой вид в подписи: "РозмоРИЛО... )))"
Пользователи кинулись обсуждать увиденное и расхваливать артиста. Многие посоветовали ему идти на выборы - с таким-то "раздобревшим" лицом.
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"😂😮а чому не на вибори (в політику разом із "кумом") із таким РозмоРИЛОм!!!???))))"
"В мэры не собираетесь????"
"Юрко, в точку😂"
"😂 Это прекрасно 👑"
"Ля який красень"
"Я бы сказал, что лучше подходит для данного фото - Вштырило😂"
"Юрчик, много пить нельзя и мало тоже 😀😀😀"
"Ух ты! В депутаты готовитесь? Или в мэры? Фейс как раз послевыборный😊"
"Ахах таке смішне обличчя😂"
"Чому не бритий?"
"А что его так скосило?"
Ранее мы сообщали, Ткач посмеялся над коллегой по "Кварталу" Евгением Кошевым, выставив в Инстаграм кадры с песиком породы чихуахуа, чем-то напоминающим последнего.
«Чикакошевая», - коротко говорится в сообщении.
В тегах к посту Ткач тегнул Кошевого, а украинцы буквально «залились» смехом.
«Чем-то похожа на хозяина», «ох, какая злючка. Красоточка», «она чем-то на него самого похожа», «А почему эта зверюга без намордника?», «Юра, ты так изменился. Похудел что ли», - писали в комментариях.
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