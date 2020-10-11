36-летний украинский юморист, артист "Квартал 95" Юрий Ткач покривлялся на камеру, чем несказанно позабавил публику

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировал на природе возле пруда.

Ткач любит покривляться, заставляя публику рыдать от смеха. На этот раз небритый, с перекошенным лицом, Юрий с сарказмом сам охарактеризовал свой вид в подписи: "РозмоРИЛО... )))"

Пользователи кинулись обсуждать увиденное и расхваливать артиста. Многие посоветовали ему идти на выборы - с таким-то "раздобревшим" лицом.

"😂😮а чому не на вибори (в політику разом із "кумом") із таким РозмоРИЛОм!!!???))))"

"В мэры не собираетесь????"

"Юрко, в точку😂"

"😂 Это прекрасно 👑"

"Ля який красень"

"Я бы сказал, что лучше подходит для данного фото - Вштырило😂"

"Юрчик, много пить нельзя и мало тоже 😀😀😀"

"Ух ты! В депутаты готовитесь? Или в мэры? Фейс как раз послевыборный😊"

"Ахах таке смішне обличчя😂"

"Чому не бритий?"

"А что его так скосило?"

Ранее мы сообщали, Ткач посмеялся над коллегой по "Кварталу" Евгением Кошевым, выставив в Инстаграм кадры с песиком породы чихуахуа, чем-то напоминающим последнего.

«Чикакошевая», - коротко говорится в сообщении.

В тегах к посту Ткач тегнул Кошевого, а украинцы буквально «залились» смехом.

«Чем-то похожа на хозяина», «ох, какая злючка. Красоточка», «она чем-то на него самого похожа», «А почему эта зверюга без намордника?», «Юра, ты так изменился. Похудел что ли», - писали в комментариях.

Напомним, переодетые Влад Яма и Юрий Ткач переплюнули Могилевскую, заставив публику рыдать: "Новый состав "ВИА Гры"

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