Украинский артист и звезда «Квартала 95» Юрий Ткач умилил трогательным снимком

Как передает Рoliteka.net, милое фто появилось на официальной странице Квартала 95 в Инстаграм.

На снимке запечатлен Юрий Ткач, который крепко бънимает собачку породы такса.

При этом многие обратили внимание на то, как артист и питомец похожи, особенно их глаза. Кроме того в Сети выразили опасения, не слишком ли сильно Ткач сжал в объятиях собачонку.

«У собачки глаза, как у хозяина», «По глазам собачки видно, что крепко обняли», «У собаки сейчас глаза выпадут, так сильно прижал её», «Какая искренняя любовь между вами!) Так держать!!!», «Собака думает: за что?», «До чего ж обаятельный мужчина!», «Юра не выдавливай соки с собаки», «Сходство феноменальное!!», «Похожи», «Вы супер, а с собачкой один взгляд😃», «До чего же вы похожи!», «Юра, задушишь собачку», «Такие классные оба», «Мне кажется, собака в шоке», «Собака похожа на хозяина, или наоборот», - пишут в Сети.

Напомним, небритый и перекошенный Ткач из "Квартал 95" заставил взвыть от одного фото: "В депутаты готовитесь?"

Как сообщала Politeka, переодетые Влад Яма и Юрий Ткач переплюнули Могилевскую, заставив публику рыдать: "Новый состав "ВИА Гры".

Также Politeka писала, что Ткач из «Квартал 95» с красоткой-дочерью и женой показал, как выглядит счастье: «На все случаи жизни».