Українська телеведуча Олександра Кучеренко, яка є дружиною Дмитра Комарова з шоу "Світ навиворіт", похвалилася красою в строгому образі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Сьогодні на Всеукраїнській бізнес-премії презентую наш проект корпоративне Наставництво, який допомагає підліткам, які випускаються з інтернатів, знайти себе в дорослому житті й досягти професійних успіхів..." - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що для урочистого заходу Кучеренко вибрала строгий чорний костюм з декольте, доповнити який вирішила ефектним мереживом і невеликою сумочкою з сережками.

"Яка ви красива" « "мої привітання, красуня«,» вогонь образ«,» шикарна«,» розкішна«,» що сказати – красуня«," розумничка, Саша! Надихаєш", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що українська ведуча і дружина Дмитра Комарова з "Світ навиворіт" Олександра Кучеренко розповіла про труднощі на роботі

Кучеренко написала, що заради нових зйомок їй довелося два дні мокнути під дощем.

Вона також опублікувала своє нове фото. На ньому Кучеренко позує в стильному образі з яскраво-червоними штанами, вільним шкіряним жакетом і оригінальними черевиками.

Нагадавши, поповнення в родині Комарова, зворушливі знімки щасливої мами: "Моя дівчинка...".

Як повідомляла Politeka, Комаров з "Світ навиворіт" з красунею-дружиною підкорили милим перетворенням.

Також Politeka писала, що красуню-дружину Комарова застукали на зустрічі з іншим, є привід ревнувати.