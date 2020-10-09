Известная украинская ведущая и жена Дмитрия Комарова из «Мир наизнанку» Александра Кучеренко рассказала о трудностях на работе

О том, с чем ей пришлось столкнуться во время съемок одного из своих проектов, ведущая рассказала в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Кучеренко написала, что ради новых съемок ей пришлось два дня мокнуть под дождем.

«Добавляю яркости этим дождям)) Второй день мокну на работе! Но это того стоит - новые выпуски #33за3 будут взрывными», - поделилась ведущая.

Она также опубликовала свое новое фото. На нем Кучеренко позирует в стильном образе с ярко-красными штанами, свободным кожаным жакетом и оригинальными ботинками.

Ее подписчики тут же отреагировали на публикацию.

«Круто очень в красном на фоне красного корпуса», «Ботиночки улетные а Вы просто куколка», «Какая вы красотка», «Странноватая одежда, мягко говоря», «Какая красивая. Какой образ шикарный», «Сашенька, лук, прям, в китайском стиле. В поддержку Диме», - пишут люди.

Ранее стало известно о радостном событии в семье телеведущего Дмитрия Комарова. Прекрасной новостью в своем Instagram поделилась родная сестра шоумена Ангелина Комарова.

Так, девушка поделилась фотоотчетом из клиники, в которой у нее принимали роды.

На снимках счастливая Ангелина Комарова позирует с маленькой дочкой в окружении близких людей, среди которых есть и жена телеведущего Александра Кучеренко.

Напомним, пополнение в семье Комарова, трогательные снимки счастливой мамы: "Моя девочка...".

Как сообщала Politeka, Комаров из «Мир наизнанку» с красоткой-женой покорили милым преображением.

Также Politeka писала, что красавицу-жену Комарова застукали на встрече с другим, есть повод ревновать.