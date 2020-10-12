Популярна модель Леоніла Гузь, яка у 2018 році перемогла на конкурсу "Міс Україна", показала ідеальну фігуру в пікантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Гузь позує сидячи в одній білизні і без ліфчика. Розкішні форми ледь прикривав тісний топ знаменитості. Особливої пікантності додало те, що модель в якийсь момент вирішила широко розставити ноги.

Уточнимо, що в цей момент дві дівчини «чаклують» над ідеальним чином знаменитості: поки одна бігає з телефоном, вибираючи найбільш соковиті ракурси, друга приводить волосся красуні в порядок. Ролик знаменитість ніяк не підписала, хоча це не завадило її шанувальникам прийти в справжній захват від побаченого.

"Неймовірно ефектно", "шикарно», «вогонь», «вау», "вогонь", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська модель Леоніла Гузь, яка є володаркою титулу "Міс Україна 2018", з'явилася без білизни.

Модель постала в досить відвертому образі, який не міг залишити нікого байдужим.

Зірка постала в чорному болеро, яке відчинилася від того, що красуня закинула руки на потилицю.

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