Популярная модель Леонила Гузь, которая в 2018 году победила на конкурса «Мисс Украина», показала идеальную фигуру в пикантном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, на опубликованных кадрах Гузь позирует сидя в одном белье и без лифчика. Роскошные формы едва прикрывал тесный топ знаменитости. Особой пикантности добавило то, что модель в какой-то момент решила широко расставить ноги.
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Уточним, что в этот момент две девушки «колдуют» над идеальным образом знаменитости: пока одна бегает с телефоном, выбирая наиболее сочные ракурсы, вторая приводит волосы красотки в порядок. Ролик знаменитость никак не подписала, хотя это не помешало ее поклонникам прийти в настоящий восторг от увиденного.
«Невероятно эффектно», «шикарно», «огонь», «вау», «огонь», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что украинская модель Леонила Гузь, которая является обладательницей титула «Мисс Украина 2018», появилась без белья.
Модель предстала в весьма откровенном образе, который не мог оставить никого равнодушным, показавшись в черном мини-топе.
Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь без стыда расставила ноги в облегающем боди
А еще Politeka писала, что горячая Мисс Украина в одном лишь в кружеве похвасталась утонченными линиями
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