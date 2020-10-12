Напередодні опалювального сезону експерти вирішили попередити українців про можливу зміну тарифів на опалення

Про це повідомив аналітик Єгор Комов, передає «Обозреватель».

За його словами, вартість газу вже в грудні може підскочити до семи гривень, проти нинішніх 5,4 грн. Нова ціна є меншою, ніж торік, але українці її відчують, адже платити доведеться більше.

"Газ це товар, на вартість якого впливають всі ті ж закони ринку. З початком опалювального сезону попит на газ зростає, більше покупців при тому ж обсязі, значить, вище буде ціна. Зараз з'являються ринкові механізми, наприклад, є можливість перейти на річні тарифи й платити за однією і тією ж вартістю. Тоді ціна рости не буде», - зазначив він.

Хоча б якось згладити ситуацію може Заміна постачальника газу. Для того потрібно знайти офіс або сайт підприємця, і подати необхідну заяву, до якої додати документи на право власності, останню платіжку, а також копії паспорта та ідентифікаційного коду. Підтвердження має прийти не пізніше, ніж через 21 день.

Уточнюється, що після зміни оператора, газ буде надходити все по тій же самій трубі.

Нагадавши, тарифи на комуналку накрутять в кілька разів, літні ціни здадуться копійками.

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