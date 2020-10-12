Кабмин своим решением спровоцировал "тарифную революцию"
Об этом пишут Вести.
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Как известно, правительство хочет передать местным властям возможность регулирования тарифов на коммуналку.
Решение Кабмина о передаче на места права регулировать тарифы было принято 9 октября, и его утвердили в рамках соглашения с МВФ.
По словам эксперта Сергея Дяченко, сейчас самые высокие тарифы на коммуналку именно в тех населенных пунктах, где расценки утверждают местные чиновники.
"Если тарифную политику будут решать на местах, то это усилит внимание к местным органам власти владельцев компаний, поставляющих услуги, и они теперь будут договариваться о повышении тарифа напрямую, без посредников в лице НКРЭКУ. Местные власти попадут под двойное давление — со стороны олигархов и населения. Если первые будут выступать за повышение, вторые будут требовать снижения", - объясняет все нюансы эксперт.
Дяченко также добавил, что теперь неизвестно, как на местах будут формировать "экономически обоснованый тариф", в который могут включать премии сотрудникам коммунальных предприятий.
"Хотя что такое "экономически обоснованный тариф" в условиях отсутствия конкуренции? Это тариф, который позволяет окупать затраты, но это не "экономически обоснованный тариф". Часто затраты включают премии сотрудникам коммунальных предприятий или же расходы на корпоративы. Теперь разбираться с реальностью затрат будет сложнее" - резюмировал аналитик в общении с журналистами.
Но последнее слово за Верховной Радой, которая должна утвердить законопроект, разработанный правительством.
Напомним, тарифы на коммуналку взвинтят в несколько раз, летние цены покажутся копейками.
Как сообщала Politeka, пересмотр тарифов на коммуналку, Шмыгаль сделал важное заявление.
Также Politeka писала, что тарифы на медуслуги резко вырастут, Минздрав озвучил новые суммы.