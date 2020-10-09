Стало известно, как изменятся тарифы на коммуналку уже в отопительном сезоне

Об этом предупредил эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук, передает Finance.ua.

По его словам, уже зимой тарифы на газ для населения будут в два раза больше, чем летом.

Вместо 3 грн за кубометр придется заплатить 6 гривен. Если учитывать абонплату, то конечный тариф для бытовых потребителей может составить 8 грн/кубометр. То есть, отопление дома в 100 “квадратов” влетит в 4-5 тысяч грн в месяц.

Что касается отопления в многоквартирных домах, то там ситуация намного проще. Для теплокоммунэнерго до конца следующего отопительного сезона продолжают действовать специальные расценки на топливо (в августе цена составляла 2,9 грн за куб).

“Не исключено, что ее до выборов заморозят. А после – сами понимаете…” – добавил Корольчук в общении с журналистами.

Эксперт Егор Комов предупредил, что тарифы на газ зимой вырастут из-за увеличения спроса на топливо, и в декабре тариф может вырасти до 7 грн/кубометр.

Другой аналитик Оксана Запорожская объяснила, что цена на топливо повышается из-за смены сезона, передает Обозреватель.

"Цена возрастет потому, что меняется сезон. Как правило, это происходит с приближением зимы. В каких границах она будет находится – сейчас сказать сложно, но ожидаемо, что ее уровень будет ниже, чем прошлой зимой. Ныне сформированы высокие запасы природного газа в хранилищах, а на снижение спроса повлияла пандемия вируса", – раскрыла она нюансы в общении с журналистами.

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