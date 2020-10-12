В преддверии отопительного сезона эксперты решили предупредить украинцев о возможном изменении тарифов на отопление
Об этом сообщил аналитик Егор Комов, передает «Обозреватель».
По его словам, стоимость газа уже в декабре может подскочить до семи гривен, против нынешних 5,4 грн. Новая цена является меньшей, чем в прошлом году, но украинцы ее почувствуют, ведь платить придется больше.
«Газ это товар, на стоимость которого влияют все те же законы рынка. С началом отопительного сезона спрос на газ растет, больше покупателей при том же объеме, значит, выше будет цена. Сейчас появляются рыночные механизмы, например, есть возможность перейти на годовые тарифы и платить по одной и той же стоимости. Тогда цена расти не будет», - отметил он.
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Хотя бы как-то сгладить ситуацию может замена поставщика газа. Для того нужно найти офис или сайт предпринимателя, и подать необходимое заявление, к которому приложить документы на право собственности, последнюю платежку, а также копии паспорта и идентификационного кода. Подтверждение должно прийти не позднее, чем через 21 день.
Уточняется, что после смены оператора, газ будет поступать все по той же самой трубе.
Напомним, тарифы на коммуналку взвинтят в несколько раз, летние цены покажутся копейками.
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