В Минздраве хотят увеличить тариф на стационарную паллиативную помощь в 3,6 раза

С таким предложением выступила Нацслужба здоровья Украины, передает Politeka со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, в три раза может увеличиться тариф на мобильную паллиативную помощь. По оценкам специалистов, на сегодняшний день в такой помощи нуждаются более 320 тысяч украинцев.

Однако, уточнили в организации, реализовать данные предложения можно лишь при утверждении увеличения бюджета программы медицинских гарантий до 225 млрд грн.

Сообщается, что в рамках данной программы украинцы бесплатно получают следующие услуги по паллиативной помощи: лечение симптомов заболевания, обезболивание, респираторная и нутритивная поддержка, а также психологическая помощь.

Ранее мы писали, что со следующего года Министерство здравоохранения Украины установит новые тарифы на оказание медпомощи во время родов. Об этом рассказал на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Так, в 2021 году, в зависимости от сложности конкретного случая, роды обойдутся от 35 972 до 194 489 гривен.

"Существуют разные роды по сложности, вводим дополнительные коэффициенты", – объяснил решение ведомства Степанов.

Также чиновник коснулся темы лечения новорожденных при тяжелых ситуациях.

"Когда ребенок рождается с маленьким весом и его нужно спасать. Там достаточно дорогостоящие лекарства, которые нужны этому ребёнку", – рассказал министр.

По его словам, тариф на роды будет в пределах от 35 972 грн тыс. до 194 489 гривен и эти средства обещают выделить больницам из госбюджета.

В Украине хотят увеличить тариф на медуслуги по оказанию экстренной медпомощи. По информации Национальной службы здоровья Украины, данный тариф будет учитывать оказание экстренной медпомощи тем пациентам, у которых выявят подозрениее или установленный коронавирус.

В службе напомнили, что на сегодняшний день экстренная медицинская помощь предоставляется украинцам бесплатно, кроме того, для этого не требуется декларация с семейным врачом или направление от него.

Речь идет об экстренной помощи на месте происшествия, а также во время транспортировки пациентов, нуждающихся в медицинском сопровождении в медучреждение и при личном обращении человека, находящегося в состоянии, угрожающем для жизни, в подразделение ЭМП.

"В программе медицинских гарантий предлагается увеличить тариф на медуслуги по оказанию экстренной медицинской помощи. Этот тариф будет учитывать оказание экстренной медицинской помощи пациентам с подозрением или установленным COVID-19", – сказано в сообщении.

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