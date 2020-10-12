Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова потрясла спокусливими формами в одному купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, на опублікованих кадрах Чехова позує у ванній кімнаті, демонструючи розкішну фігуру в тісному купальнику. Доповнить образ красуня вирішила за допомогою ефектного паска
Однак всю картину псував унітаз і душ, які були розташовані на задньому тлі. Все це відбувається під музику, хоча сама зірка нічого не говорить.
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Уточнимо, що своїх шанувальників знаменитість позбавила можливості що-небудь сказати про свою витівку – ролик був викинутий в сторіс.
До цього ми розповідали, що телеведуча Анфіса Чехова показала, як розслабляється на відпочинку. Зірка, яка відома своїми відвертими бесідами про відносини й великим розміром бюста, вирішила відпочити від міської суєти й відправилася в Сочі.
Так, на своїй сторінці в Instagram, Чехова розмістила цілу серію знімків, зроблених в синьому злитому купальнику, на яких демонструє соковиту фігуру у всій красі.
В руках Анфіса тримає келих з вином або шампанським, яке неспішно попиває. Також на фото телеведуча ефектно виставила ніжку.
Нагадаємо, що Анфіса Чехова посвітила найбільш "смачними" місцями у відвертому вбранні.
Як повідомляла Politeka, випила Анфіса Чехова блиснула сміливим декольте і змусила собою милуватися: "лялечка".
Також Politeka писала, що розкішна Чехова забралася в ліжко заради жарких кадрів без одягу: "Вкусняшка для чоловіка».