Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова потрясла спокусливими формами в одному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Чехова позує у ванній кімнаті, демонструючи розкішну фігуру в тісному купальнику. Доповнить образ красуня вирішила за допомогою ефектного паска

Однак всю картину псував унітаз і душ, які були розташовані на задньому тлі. Все це відбувається під музику, хоча сама зірка нічого не говорить.

Уточнимо, що своїх шанувальників знаменитість позбавила можливості що-небудь сказати про свою витівку – ролик був викинутий в сторіс.

До цього ми розповідали, що телеведуча Анфіса Чехова показала, як розслабляється на відпочинку. Зірка, яка відома своїми відвертими бесідами про відносини й великим розміром бюста, вирішила відпочити від міської суєти й відправилася в Сочі.

Так, на своїй сторінці в Instagram, Чехова розмістила цілу серію знімків, зроблених в синьому злитому купальнику, на яких демонструє соковиту фігуру у всій красі.

В руках Анфіса тримає келих з вином або шампанським, яке неспішно попиває. Також на фото телеведуча ефектно виставила ніжку.

Нагадаємо, що Анфіса Чехова посвітила найбільш "смачними" місцями у відвертому вбранні.

Як повідомляла Politeka, випила Анфіса Чехова блиснула сміливим декольте і змусила собою милуватися: "лялечка".

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