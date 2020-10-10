Известная российская телеведущая Анфиса Чехова показала, как расслабляется на отдыхе

Теледива, которая известна своими откровенными беседами об отношениях и большим размером бюста, решила отдохнуть от городской суеты и отправилась в Сочи.

Так, на своей странице в Instagram, Чехова разместила целую серию снимков, сделанных в синем слитном купальнике, на которых демонстрирует сочную фигуру во всей красе, передает Politeka

В руках Анфиса держит бокал с вином или шампанским, которое неспешно попивает. Также на фото телеведущая эффектно выставила ножку.

«Возвращаться хочется туда, где тебе было хорошо😍

Сочи сильно неоднозначный для меня город.

Но «Южное взморье» ну очень душевный санаторий!!!

Здесь можно назагораться, накупаться, оздоровиться и отъесться☺️😬

Пошла с козырей, выкладываю сразу фото в купальнике🙈», - написала Чехова.

Фанаты тут же принялись комментировать увиденное, высказывая комплименты теледиве.

«Как всегда шикарно выглядишь», «Анфиса, вы шикарны 🤩🤩🤩», «Вы на фото - Дюймовочка ❤️, где бы мне такого фотографа найти ))», «Много лет восхищаюсь твоей внешностью😍», - пишут в сети.

Напомним, что Анфиса Чехова посветила самыми «вкусными» местами в откровенном наряде.

Как сообщала Politeka, выпившая Анфиса Чехова сверкнула смелым декольте и заставила собой любоваться: "Куколка".

Также Politeka писала, что роскошная Чехова забралась в постель ради жарких кадров без одежды: «Вкусняшка для мужчины».