Знаменита українська співачка Ані Лорак засвітилася в компанії відомих українських співака і співачки

Минулого року Настя Каменських і Потап нарешті узаконили свої стосунки. Тепер зірки вражають різними іміджами, образами і витівками на відпочинку. На фан-акаунтах ж активно згадують, якими зірки були раніше, як виглядали до схуднення і з ким спілкувалися.

Довгий час в мережі були впевнені, що Настя вдавалася до уколів краси, щоб збільшити губи і зробити чіткими вилиці. Однак після стало відомо, що Каменських навпаки ненавидить уколи краси і навіть пишається власними зморшками. Завдяки правильному догляду, вона помітно помолодшала, що і стало причиною підвищеного до неї уваги.

Причому після схуднення і зміни зачіски якийсь час Настю і Кароліну-відомих співачок українського шоу – бізнесу було досить складно розрізнити по фото. А на архівному кадрі, представленому не так давно, можна побачити, як артистки виглядали раніше і як ефектно виглядали разом:

"Яка класна фотографія💥 зірки українського шоу-бізнесу! Найталановитіші🔥; і найкрасивіші...😍 ❤ ; Кароліна сама!!; Того без того Ато в середині; Супер; Красиво-клас!😍 » - пишуть в мережі.

Також Кароліна не так давно розповіла, що помітно поправилася на карантині. Після цього зірка почала активно худнути, займатися собою і сіла на дієту. Багато разів Кароліна відзначала, що відчуває себе некомфортно без концертів, ніби вона позбавлена голосу. А вдома на втіху завжди була їжа, тому вечорами вона часто перекушувала і зірвалася.

Тепер артистка приводить себе в порядок, а рідкісні і не постановочні Селфі вражають мережу своїм виглядом. Справа в тому, що кожен раз Кароліні вдається показати нову себе. Багато хто відзначає, що на деяких кадрах зірка то худіше, то стрункішою.

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