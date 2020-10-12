Знаменитая украинская певица Ани Лорак засветилась в компании известных украинских певца и певицы

В прошлом году Настя Каменских и Потап наконец-то узаконили свои отношения. Теперь звезды поражают разными имиджами, образами и выходками на отдыхе. На фан-аккаунтах же активно вспоминают, какими звезды были ранее, как выглядели до похудения и с кем общались.

Долгое время в сети были уверены, что Настя прибегала к уколам красоты, чтобы увеличить губы и сделать четкими скулы. Однако после стало известно, что Каменских напротив ненавидит уколы красоты и даже гордится собственными морщинами. Благодаря правильному уходу, она заметно помолодела, что и стало причиной повышенного к ней внимания.

Причем после похудения и смены прически какое-то время Настю и Каролину – известных певиц украинского шоу-бизнеса было достаточно сложно различить по фото. А на архивном кадре, представленном не так давно, можно увидеть, как артистки выглядели ранее и как эффектно смотрелись вместе:

«Какая классная фотография💥 Звезды украинского шоу-бизнеса! Самые талантливые🔥; И самые красивые...😍❤; Каролина самая!!; Того без того Ато в середине; Супер; Красиво-класс!😍» - пишут в сети.

Также Каролина не так давно рассказала, что заметно поправилась на карантине. После этого звезда начала активно худеть, заниматься собой и села на диету. Много раз Каролина отмечала, что чувствует себя некомфортно без концертов, будто она лишена голоса. А дома в утешение всегда была еда, поэтому по вечерам она часто перекусывала и сорвалась.

Теперь артистка приводит себя в порядок, а редкие и не постановочные селфи поражают сеть своим видом. Дело в том, что каждый раз Каролине удается показать новую себя. Многие отмечают, что на некоторых кадрах звезда то худее, то стройнее.

В красной кофте во время поездки на машине звезда также показала фигуру во всей красе.

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