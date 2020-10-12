Російська співачка Катерина Боярська, яка є онукою актора Михайла Боярського, похвалилася фігурою у відвертій фотосесії
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Всім привіт! Хочу сказати вам величезне спасибі за добрі побажання і компліменти! Це самий початок мого творчого шляху, і така підтримка дуже важлива і цінна", - йдеться в повідомленні.
На опублікованому знімку Боярська позує у світлі неонових ліхтарів, ефектно підкресливши шостий розмір облягаючим топом.
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"Головне ще попереду-ти тільки почала становлення зірки», «все вийде», «ти божественно красива і не менш талановита», «запам'ятай цей свій перший крок – він дозволить тобі злетіти", " Катюша, найголовніше не звертай увагу на негативні коментарі і критику на твою адресу. В успішних людей завжди є заздрісники. У тебе все вийде, ти велика молодець", - пишуть її шанувальники.
До цього ми повідомляли, що внучка російського актора Михайла Боярського, Катерина, спокусила шикарними формами в шкірі.
Модель порадувала шанувальників спекотними фото в Instagram. На знімках красуня блищала в рокерському стилі.
Нагадавши, пишногруда внучка Боярського потрусила значним бюстом у "дорослому" декольте: гарячі кадри.
Як повідомляла Politeka, грайлива внучка Боярського красиво поклала шостий розмір в наряд з вирізом.
Також Politeka писала, що внучка Боярського наплювала на сором і посвітила шостим розміром бюста в крихітному ТОПі.