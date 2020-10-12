Российская певица Екатерина Боярская, которая является внучкой актера Михаила Боярского, похвасталась фигурой в откровенной фотосессии
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Всем привет! Хочу сказать вам огромное спасибо за добрые пожелания и комплименты! Это самое начало моего творческого пути, и такая поддержка очень важна и ценна», - говорится в сообщении.
На опубликованном снимке Боярская позирует в свете неоновых фонарей, эффектно подчеркнув шестой размер облегающим топом.
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«Главное еще впереди – ты только начала становление звезды», «все получится», «ты божественно красива и не менее талантлива», «запомни этот свой первый шаг – он позволит тебе взлететь», «Катюша, самое главное не обращай внимание на негативные коментарии и критику в твой адрес. У успешных людей всегда есть завистники. У тебя все получится, ты большая молодец», - пишут ее поклонники.
Как сообщалось до этого, внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина соблазнила поклонников новым дерзким образом.
На них знаменитость решила предстать в образе оторвы-рокерши, демонстрируя фигуру в непривычном для себя наряде.
Напомним, пышногрудая внучка Боярского потрусила внушительным бюстом во "взрослом" декольте: горячие кадры.
Как сообщала Politeka, игривая внучка Боярского красиво уложила шестой размер в наряд с вырезом.
Также Politeka писала, что внучка Боярского наплевала на стыд и посветила шестым размером бюста в крохотном топе.