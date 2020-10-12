Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила шанувальників несподіваним зізнанням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Настрій у мене сьогодні сумний..🐣 Я завжди дуже важко переживаю розчарування в людях і в їх вчинках..😔 Мені властиво прощати і не тримати в серці образу.. Але коли осад на серці залишається, йому складніше світитися.🐣», - йдеться в повідомленні.

Водночас Волочкова зізналася, що часто бігає «рятуватися» в одне затишне для неї місце.

«Але у мене є таємниче місце, в якому всі переживання і тривоги зникають...🙏 Це балетний зал.🩰 🙏 🦢 Туди я і прямую позайматися і порепетирувати", - йдеться в тексті повідомлення.

Уточнимо, що на знімку Волочкова позує в хутрі й плаття зі стразами, заглядаючи при цьому в кадр. Однак шанувальників вона позбавила можливості що-небудь сказати, закривши можливість коментувати свої пости.

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На опублікованих кадрах Волочкова явно почервоніла позує поруч зі своєю подругою, яка явно виглядає краще зоряної подруги.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми.

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