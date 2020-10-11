Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова огорошила признанием в адрес подруги

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Наши встречи с Женей не часты, но они всегда трогательны! И душевны.😊 Особенно я люблю их в моем гостеприимном доме😊 Мегодня так и получилось», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Волочкова явно покрасневшая позирует рядом со своей подругой, которая явно выглядит лучше звездной подруги.

На другом снимке Волочкова уже в «шелках» также позирует рядом с ней, дополнив образ «платьем в пол».

Однако поклонники не смогли что-либо сказать, поскольку балерина закрыла возможность что-либо комментировать свои снимки.

До этого сообщалось, что известная российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова продолжает интриговать публику, намекая на роман, но скрывая лицо возлюбленного.

Чтобы подогревать интерес читателей, она то и дело выставляет снимки, на которых можно увидеть руку, ногу или же мужчину со спины, которого Анастасия называет любимым.

Что думают по поводу снимка подписчики балерины, неизвестно, поскольку она уже в который раз закрыла комментарии, чтобы не читать сотни оскорбительных реплик со стороны пользователей.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми.

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций.

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу.