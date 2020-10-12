Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова огорошила поклонников неожиданным признанием
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Настроение у меня сегодня грустное..🐣 Я всегда очень тяжело переживаю разочарование в людях и в их поступках..😔 Мне свойственно прощать и не держать в сердце обиду.. Но когда осадок на сердце остаётся, ему сложнее светиться.🐣», - говорится в сообщении.
В то же время Волочкова призналась, что часто бегает «спасаться» в одно уютное для нее место.
Пропавшая звезда "Евровидения" Кончита Вурст без макияжа поразила видом: "Вернулась к истокам"
Украинка с 13-м размером бюста соблазнила прыжками на батуте с громадным декольте: «Кайфонула»
Недовольную Пугачеву в черном мини застукали в компании известной блондинки: "ботфорты в тон кресла"
"Пора бить тревогу и спасать Таню": жизнь любимицы публики Овсиенко пошла под откос с мужем-уголовником
«Но у меня есть таинственное место, в котором все переживания и тревоги исчезают...🙏 Это балетный зал.🩰🙏🦢 Туда я и направляюсь позаниматься и порепетировать», - говорится в тексте сообщения.
Уточним, что на снимке Волочкова позирует в мехах и платье со стразами, заглядывая при этом в кадр. Однако поклонников она лишила возможности что-либо сказать, закрыв возможность комментировать свои посты.
До этого мы рассказывали, что российская балерина Анастасия Волочкова огорошила признанием в адрес подруги
На опубликованных кадрах Волочкова явно покрасневшая позирует рядом со своей подругой, которая явно выглядит лучше звездной подруги.
Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми.
Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций.
А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу.